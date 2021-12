Italia Viva Cerveteri: "Via Fontana Morella rimane pericolosa per i pedoni" - Terzo Binario News

“Che via Fontana Morella sia una strada sempre più trafficata, soprattutto nel tratto prospicente la chiesa della parrocchia Santissima Trinità, e le macchine sfrecciano a velocità sostenuta è di dominio pubblico. Che sia diventata una strada pericolosa per i pedoni è risaputo.

Proprio per questo nel settembre del 2018 era stata presentata una mozione al Sindaco che impegnava lui e la Giunta a realizzare delle strutture per rendere più sicuro il tratto di strada di fronte alla nuova chiesa parrocchiale.

Ma il sindaco del “consideralo già fatto”, e soprattutto la sua Giunta uscente, non ha fatto proprio nulla.

“Per questa ragione, afferma Vittoria Marina dirigente di Italia Viva e commerciante che opera in quella zona, abbiamo deciso di presentare una interrogazione al Sindaco e alla sua Giunta per sapere i motivi della mancata attuazione di quanto previsto e votato in Consiglio.

Vogliamo richiamare l’attenzione sulle nostre strade che hanno bisogno di essere messe in sicurezza e via Fontana Morella è solo una delle tante strade pericolose della nostra cittadina. Non vediamo tale sensibilità ai temi sulla sicurezza stradale nell’amministrazione comunale uscente, che a parole mostra vicina ai problemi ma nei fatti è latitante. La prova è proprio la mancata attuazione dei dissuasori in via Fontana Morella conclude la Marini, nonostante le ripetute richieste soprattutto dei cittadini”.

Italia Viva Circolo Cerveteri