Italia Viva: "Buone proposte sulla transizione energetica" - Terzo Binario News

“Grazie al buon esito dell’evento in streaming trasmesso ieri sulle

pagine social di Italia Viva Provincia di Roma, siamo molto soddisfatti

per la qualità e la concretezza delle proposte che l’incontro ha saputo

introdurre e siamo fortemente convinti che la logica del distretto

urbano possa rappresentare una visione utile da mettere in campo per

cominciare a parlare con cognizione e consapevolezza di sharing economy

e transizione energetica.

Grazie al prezioso intervento di Simone Benassi, responsabile delle

Comunità energetiche di Enel X Italia è stato possibile constatare

quanti e quali possono essere i vantaggi economici reali che ogni

comunità può ottenere condividendo energia, con soluzioni aperte non

solo al mondo residenziale ma anche per l’industria e la pubblica

amministrazione.

Daniele Fortini, Presidente Reti Ambiente Spa già AD di AMA e ideatore

della suddivisione di Roma in distretti per la gestione dei rifiuti, ha

reso ancora più vigorosa la teoria dei distretti illustrando come questa

soluzione può rappresentare non soltanto il superamento dell’annoso

problema delle discariche ma soprattutto un’occasione di arricchimento

per tutti.

Da tempo l’Europa promuove i cosiddetti Distretti Energetici Positivi,

detti anche PED – acronimo di Positive Energy Districts (PED) – mirando

ad essere un modello globale nella transizione energetica e nella

riduzione della sua impronta di CO2. Con l’introduzione del Next

Generation EU il tema della transizione energetica è divenuto dirimente;

in questo scenario le città ricoprono un ruolo decisivo e la politica,

le amministrazioni non possono più rimanere indietro.

Ma che cos’è un distretto a energia positiva? È un’area urbana

energeticamente efficiente e flessibile ed è costituita da gruppi di

edifici collegati fra loro che producono emissioni nette di gas serra

pari a zero e gestiscono attivamente un surplus di produzione annua

locale o regionale di energia rinnovabile.

Cosa significa essere efficienti energeticamente? significa ridurre il

consumo di energia.

Come si fa a ridurre il consumo di energia? bisogna essere bravi nel

bilanciare le esigenze dei diversi settori creando connessioni fra

infrastrutture, il parco immobiliare esistente, i trasporti e la

mobilità della nostra città e l’energia che serve a far muovere tutto

questo.

Cosa significa essere energeticamente flessibili? significa riuscire a

bilanciare il sistema energetico locale tenendo presente il vantaggio

ottimale per il sistema energetico globale. Poiché i distretti sono tra

i principali consumatori di energia, la gestione della domanda,

l’accoppiamento e lo stoccaggio settoriali sono tra gli strumenti

principali per raggiungere questo obiettivo. Essere bravi nel gestire le

interazioni tra il distretto e il sistema energetico globale facilita il

raggiungimento della neutralità del carbonio e l’energia rinnovabile non

solo può coprire il consumo locale ma può generare un surplus aggiuntivo

di energia durante l’anno: produciamo più energia di quella che

consumiamo e quindi siamo “energy positive”.

Per cambiare la “polarità” energetica delle nostre città abbiamo bisogno

di cambiare strategia ed i distretti possono essere una via potente per

dare vita a scenari di futuro sostenibile, positivo e condiviso.

Italia Viva – Litorale Nord