Italia Viva Anguillara: "Hcs il nostro caso Alitalia" - Terzo Binario News

“I fatti erano noti. L’intervento della Corte dei Conti farà luce su quei

fatti, ma intanto tutela l’erario con un maxi-sequestro da 2 milioni di

euro a carico del liquidatore di HCS e di un dirigente finanziario.

HCS dimenticò di perseguire gli evasori della Suppletiva TARI 2012. Il

dirigente omise il Controllo.

Un condono silenzioso e politico su una tassa osteggiata dall’inizio dai

Cinquestelle. Logico aspettarsi quello che è successo quanto hanno poi

vinto le elezioni.

Teatro anche di questi fatti HCS, oggi Csp, il giardino dei privilegi

seminati dai politici che continuano a coltivare il loro orto. Una

azienda che perde 50 mila euro a settimana, finanziariamente fuori

controllo, organizzativamente allo sbando. E sono passati appena quattro

anni dalla sua nascita.

La cosiddetta governance è appannaggio della più volgare lottizzazione

politica e, come se non bastasse, della moda. In quest’ultimo periodo

vanno di moda gli avvocati senza nessuna competenza di gestione

manageriale visto che fino al giorno prima hanno diretto sì e no la loro

segretaria.

Nella situazione attuale a rischiare di più sono i lavoratori e

naturalmente i cittadini che vedranno aumentare la Tari.

Per Italia Viva è necessario mettere fine alla stagione degli interventi

di salvataggio (e in questo CSP somiglia davvero al caso Alitalia).

La Csp deve trovare la sua dimensione e i lavoratori le loro garanzie

attraverso un piano di risanamento coraggioso e condiviso in cui tutti

devono fare la loro parte.

E Italia Viva è pronta dal canto suo ad avanzare le sue proposte”.