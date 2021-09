Italia Viva Anguillara: "Bene la riapertura della scuola Verdi" - Terzo Binario News

“Tornare tra i banchi e poterlo fare anche a Via Verdi è sicuramente un bel risultato, tanto sperato.

Per anni siamo stati abituati ai NO ideologici, scostanti ed egoistici di una giunta pentastellata che preferiva chiudersi a riccio a discapito delle necessità e delle istanze della comunità. Ricordiamo chiaramente la presa di posizione, contraria agli aiuti e al sostegno delle forze politiche e della Regione Lazio, nel momento del bisogno.

Ricordiamo la loro assenza nei tavoli organizzati dalla Regione Lazio e dall’Assessorato delegato per gestire l’emergenza scolastica. Ricordiamo la loro comunicazione superficiale e la decisione di non procedere con ulteriori indagini strutturali dell’edificio. Ricordiamo il loro “abbiamo già preso in affitto dei container”, con un contratto a dir poco sconveniente economicamente e qualitativamente.

Oggi anche Via Verdi riapre, a dimostrazione che il lavoro di squadra tra Amministrazione e Regione Lazio, nel totale interesse della collettività, premia. Un traguardo raggiunto per il bene del Paese.”

