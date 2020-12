Italia Viva a Silvestroni: "Fdi non si è distinta per efficienza nell'amministrazione di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“In merito alle dichiarazione dell’On. Silvestroni, riprese e commentate da alcuni giornali locali, siamo costretti a rispondere.

ITALIA VIVA non fa parte dell’attuale maggioranza di centrodestra che non sta affatto dando una grande prova di se. Dei problemi ereditati dalla passata amministrazione, non ne è stato risolto neanche uno e non ci sembra che Fratelli d’Italia durante la sua permanenza in maggioranza si sia distinta dal resto della coalizione.

Invitiamo l’on. Silvestroni e i suoi accoliti a non coprire i loro litigi, le loro comprovate lacune amministrative e i loro fallimenti politici con queste sciocchezze. Evitino di tirare in ballo forze politiche lontane dai loro pensieri e dalle loro idee di sviluppo della città”.

Alessio Gatti Marina Pergolesi Coordinatori ITALIA VIA Civitavecchia