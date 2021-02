Sei Nazioni 2021: il giorno di Italia-Irlanda - Terzo Binario News

Sei Nazioni 2021: è il giorno di Italia-Irlanda. Questo il match di sabato 27 febbraio. La partita, in programma nella terza giornata della competizione, sarà allo stadio Olimpico, alle 15,15.

Sei Nazioni: il giorno di Italia-Irlanda

L’allenatore Franco Smith e il capitano azzurro Luca Bigi erano presenti ieri in conferenza stampa. Questo quanto riportato da On Rugby: “Un’Irlanda molto carica. Le loro due sconfitte hanno molto deluso l’ambiente dal punto di vista dei risultati, quindi arriveranno a Roma per mettere le cose a posto (dal loro punto di vista ndr). Sarà quindi una battaglia, contando anche che la sosta e il fatto di aver avuto qualche giorno in più per prepararla può cambiare qualche carta in tavola”.

La foto di gruppo

Una foto di squadra diversa dal solito quella scattata oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico dalla Nazionale Italiana Rugby prima del Captain’s Run. Arrivati nello spogliatoio, Bigi e compagni hanno trovato nei propri armadietti non le tradizionali maglie azzurre ma un arcobaleno di divise da gioco inviate nei giorni scorsi dai Club di primo tesseramento di tutti gli atleti convocati dal capo allenatore Franco Smith per la partita contro l’Irlanda.

Le parole del capitano

Luca Bigi, capitano degli Azzurri, dopo lo scatto ha dichiarato: “Ognuno di noi sente un forte legame con il proprio Club di origine ed è stato emozionante tornare ad indossare quei colori allo Stadio Olimpico, prima di una partita di Sei Nazioni. E’ stato come rivivere in pochi istanti tutti la propria carriera, da quel primo giorno al campo sino al debutto in Nazionale. Siamo qui per dare lustro e rendere orgoglioso ogni singolo rugbista italiano, un dovere che non dobbiamo dimenticare in nessun istante”.