Italia in Comune Ladispoli sulla raccolta rifiuti: "Grando promette, perde i ricorsi e le tasse aumentano" - Terzo Binario News

“Il sindaco Grando, da tempo procede con promesse di grandi cambiamenti e miglioramenti nel servizio inerente la raccolta differenziata con il nuovo affidamento. Ad oggi, l’evidenza reale è che viviamo in un vero caos sul tema del nuovo appalto, che con il ricorso al Tar vinto dalla attuale società che si occupa della raccolta, Ladispoli si trova in una empasse che pare non abbia via d’uscita.

Altro elemento sostanziale è il costo che, inesorabilmente, malgrado le promesse da marinaio di questa Amministrazione, continua ad aumentare per i Cittadini. Ricordiamo che la raccolta differenziata ha ragione di esistere, oltre che per la questione ecologica, anche perché dovrebbe consentire di ridurre drasticamente i costi.

Come se non bastasse tutto ciò, i Cittadini che usufruiscono del servizio stanno vivendo un caos che potrebbe ricordare una sorta di quiz a premi indetto dall’amministrazione! Sarà un nuovo gioco ? Indovina quando verrà ritirato l’umido?

Già, sembra un paradosso, ma ad oggi, i cittadini di Ladispoli ancora non conoscono il calendario, costretti inevitabilmente a tentare di indovinare quali secchi porre fuori casa. Probabilmente, il giovane Sindaco del Grando cambiamento non vuol fare annoiare la comunità Ladispolana, ed inventa questo nuovo gioco che potremmo titolare: “indovina quando”!?

Pare davvero evidente che si tratta ancora di uno dei grandi bluff, ai quali ormai siamo abituati!

Ci chiediamo come andrà a finire questo ennesimo grave errore dell’amministrazione, che inevitabilmente sta avendo ricadute pesanti sulla nostra Città

Dunque, non ci resta che trarre la conclusione, riguardo questa Amministrazione, che ci troviamo difronte ad un’altra delle bolle mediatiche prive di contenuto del nostro Sindaco, che anche stavolta sta dimostrando totale incapacità e i cittadini, pagano pegno, come al solito! Sarebbe davvero interessante capire cosa sia davvero successo all’interno del nuovo appalto di gestione della nettezza urbana.

ITALIA IN COMUNE LADISPOLI

CIRCOLO MAURIZIO BIASETTI