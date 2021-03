Italia in Comune Ladispoli, Azione, Italia Viva, Psi: "Siamo all'opposizione dell'opposizione" - Terzo Binario News

“Aperto tavolo comune di confronto politico”

“Di fronte ad una Amministrazione locale che sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza nel governare una città come Ladispoli, soprattutto in questa ultima situazione di emergenza sanitaria, e considerata la latitanza dell’ opposizione che purtroppo in questi quattro anni ha fatto ben poco rispetto a scelte urbanistiche, ambientali, gestionali, sanitarie per la nostra Città, le forze politiche

Italia in Comune – Azione – Italia Viva – PSI

hanno deciso responsabilmente di avviare un tavolo comune di confronto politico che, partendo dall’analisi di quanto accaduto negli ultimi anni, si propone, dopo una serie di incontri tematici per la verifica dell’adesione congiunta rispetto a posizione e idee, di arrivare a un programma di intenti che si concluderà con la stesura di un programma elettorale da presentare alla cittadinanza.

E’ gradito ed auspicabile il dialogo con altre forze politiche e civiche che condividano questo percorso di lavoro idee e progetti, in modo da proporre, al termine del lavoro congiunto, un Sindaco che sia persona affidabile, leale e capace”.

