Italia in Comune Ladispoli attacca Grando: "Su Fase 2 non ha azzeccata una" - Terzo Binario News

“Sarà la Quarantena ma il Sindaco Grando ultimamente non e azzecca una,prima facendo polemica con le risorse messe a disposizione dal Governo e Regione per i buoni alimentari,sostenendo tale polemica dividendo i 500 mila euro per tutti gli abitanti,per fortuna non tutti gli abitanti hanno bisogno dell’aiuto alimentare, pochi giorni dopo però rivendica di aver potuto aiutare distribuendo i buoni alimentari,ringraziando qualche imprenditore per aver contribuito,ma dimentica di dire che se ha potuto fare ciò è grazie ai soldi giustamente elargiti da Governo e Regione.

Nel frattempo sollecitato anche da noi, non dice ai cittadini cosa stia facendo di concreto la sua amministrazione,per dare un aiuto concreto o forse pensa che avendo sospeso il pagamento dei parcheggi sia sufficiente, noi gli abbiamo già chiesto di ridurre alcune tasse e tariffe,ma ancora non ci è stata data ne risposta e neanche prodotti atti al riguardo,ma anche nella famosa fase due il Sindaco perde i colpi,dopo il decreto del Governo centrale che prevede aperture totali o parziali di alcune attività, e aldilà della facili soluzioni,Urlate da parte dell’opposizione molto confusa e divisa,a metterci del proprio ci si mette anche il Sindaco con ordinanze sbagliate e video poco chiari,ma andiamo per ordine.

Il Sindaco pubblica un video dove cerca di spiegare quello che ha diramato con la sua ordinanza numero 50 del 01/05/2020 e nel video si lascia andare ad una critica al governo sulla famosa fase 2,che secondo lui sarebbe 1 e mezzo,però subito dopo dice e scrive, che i parchi non tutti saranno aperti,(bosco di palo,l’aria adiacente al bosco e altri ) prima critica la poca apertura e poi lui chiude più del governo? Sulle Attività al mare,ci dice che prima di emanare l’ordinanza ha dovuto studiare le ordinanze e leggi varie,e anche qui ne sbaglia delle altre,ordinando che possono praticare la pesca sportiva anche quella subacquea,solo le persone affiliate ad una federazione,prima riflessione, il Sindaco che ha criticato la poca apertura da parte del Governo,si smentisce da solo, emanando una ordinanza più restrittiva, Perché una persona che non paga l’obolo a una federazione non potrebbe andare a pesca?Altro errore, dopo aver studiato, ha citato nell’ordinanza il Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009, sapete di cosa si tratta? (concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/20079). Dopo questo, cosa succede il giorno dopo? Il solerte Sindaco emana una nuova ordinanza la 51 che modifica la 50 togliendo tutta la parte della federazione e cancellando il Regolamento sul Tonno,ma non contento aveva dichiarato che il lavoro svolto, era stato fatto dopo aver sentito anche la Guardia Costiera,ma viene subito smentito dalla stessa, che dichiara di non essere mai stata interpellata.

Cosa ci rimane da dire, se no dilettanti allo sbaraglio,Italia in Comune suggerisce al Sindaco, prima di tutto di avvalersi di istituzioni che sono sul territorio come la Capitaneria di Porto, persone che svolgono questo come lavoro visto che per propria ammissione ignorava la materia,ma questo lo vorrebbe anche il buon senso,e prima di citare leggi e regolamenti di leggerseli,e questi sono coloro che vorrebbero governare la nostra Italia,.

ITALIA IN COMUNE LADISPOLI

Sezione Maurizio Biasetti