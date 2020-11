Italia in Comune Ladispoli a Grando: "Servono atti concreti, non comizi elettorali" - Terzo Binario News

Italia In Comune “Il Sindaco Parla bene ma razzola male”

Lo avevamo detto al Sindaco, già a Maggio e glie lo ripetiamo oggi

Il Sindaco ieri sera partecipando ad una manifestazione ha invitato le forze politiche anche di opposizione ad essere unite per affrontare insieme questo momento difficile, come succede sistematicamente da sempre ma in modo particolare da quando è iniziata la pandemia, il Sindaco è stato il primo a creare divisioni, prendendo di volta in volta, in modo approssimativo una posizione che è passata dal negazionismo (vedi partecipazione del Consigliere Cavaliere alla manifestazione negazionista), alla rigidità, con provvedimenti ad personam, o affermare alla stampa di vergognarsi dei suoi cittadini per poi ritornare a farsi selfie davanti ad attività che creavano assembramenti.

Ma aldilà di tutto ciò, il Sindaco in pratica non ha fatto un provvedimento degno di nota a favore dei commercianti, artigiani e cittadini tutti, chiede la collaborazione in pubblico ma a maggio quando noi di Italia in Comune sollecitavamo alcuni provvedimenti che secondo noi, avrebbe dovuto fare, come ad esempio l’annullamento parziale della TARI, ( chi è stato chiuso non la dovrebbe pagare), una riduzione drastica anche per tutte le famiglie, visto che la crisi ha creato disagio economico diffuso, TOSAP, IMU poteva essere annullata per questo anno, tassa sull’insegna

Su tutto questo il silenzio regna, da non pagare, perché è difficile per chi è stato colpito da chiusura e crisi poter far fronte a questa ulteriore spesa e tanti altri provvedimenti secondo noi necessari, ma in tutto questo tempo il Sindaco non ha dato segnali evidenti di volere ascoltare l’opposizione, che appunto già a maggio chiedeva un confronto e suggerivamo alcuni provvedimenti, ma nel frattempo arrivano blocchi di conti correnti per multe del comune di Ladispoli.

Il Sindaco la collaborazione la deve chiedere seriamente con fatti e atteggiamenti concreti, e non in piazza da un microfono davanti a persone disperate, che rischiano la sopravvivenza, delle loro attività, esprimiamo profonda e sincera vicinanza a tutte le attività in difficoltà, Augurandoci che si facciano atti concreti e no comizi elettorali”.

ITALIA IN COMUNE LADISPOLI

Sezione Maurizio Biasetti