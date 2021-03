Italia in Comune e Psi Ladispoli: "Esposto al Prefetto per le discriminazioni di Grando" - Terzo Binario News

“In relazione alla nostra azione di contestazione nei confronti dell’Amministrazione di Ladispoli guidata dal Sindaco Grando tramite esposto al Prefetto ed alla Asl, notiamo di conseguenza una reazione confusa, disordinata e disorientata di Alessandro Grando e della Giunta, che inevitabilmente, piuttosto che muovere per recuperare e risolvere, danneggerà ed aggraverà ancor più una situazione di criticità nella nostra cittadina.

Italia in Comune Ladispoli, Cerveteri e Ladispoli in Azione, Italia Viva Ladispoli e P.S.I, vogliono far notare ai Cittadini ancora una volta che in una situazione di contagi da covid19 ormai sfuggita di mano a Ladispoli, oggi è urgente e determinante agire nell’ambito dei “controlli e della comunicazione continuamente e costantemente” per evitare zone rosse e restrizioni che comporterebbero un danno ancor più importante a commercianti ed imprenditori ed una maggior restrizione delle libertà per i Cittadini tutti, mentre ancora oggi, notiamo un agire dell’Amministrazione, rivolta esclusivamente a limitare le libertà in alcune zone ed in modo confuso a colpire alcune attività a discapito di altre – per altro come già fatto in passato – creando discriminazioni sociali.

La ricetta caro Sindaco è semplice, bisogna esclusivamente intensificare i controlli e comunicare giorno per giorno in modo forte e chiaro alla Città l’importanza del rispetto delle regole, cosa questa, nella quale lei ha latitato totalmente e soltanto in tale direzione ci ha costretto ad agire di conseguenza, più volte formalmente”.

Italia in Comune Ladispoli – P.S.I. Ladispoli – Cerveteri e Ladispoli in Azione – Italia Viva Ladispoli