Italia in Comune Caere: "La cessione di Campo di Mare da Ostilia è un evento storico" - Terzo Binario News

Il Gruppo Consiliare esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale del sindaco Pascucci

“Veramente un giorno storico per Cerveteri e per Campo di Mare. Dopo 60anni i cittadini di Cerveteri diventano proprietari del Lungomare dei Navigatori Etruschi e delle aree limitrofe.

Un’azione epocale, nella quale il Sindaco Alessio Pascucci e il gruppo di Italia in Comune hanno sempre fortemente creduto.

Mai nessuno prima che Alessio Pascucci diventasse Sindaco nel 2012 era riuscito ad ottenere un risultato simile in un territorio come quello di Campo di Mare dove sempre le Amministrazioni del passato si erano bloccate.

Come gruppo Consiliare di maggioranza non possiamo fare altro che complimentarci con il Sindaco Pascucci, che con tenacia, caparbietà e convinzione ha saputo portare a compimento un iter urbanistico lungo, complesso, articolato, facendo diventare per la prima volta i cittadini di Campo di Mare e di Cerveteri tutta realmente proprietari delle proprie strade.

Su Campo di Mare in questi due mandati sono state portate avanti delle azioni importantissime: dal restyling del Lungomare, per troppi anni lasciato avvolto dalle tenebre e oggi diventato luogo di aggregazione e ritrovo per tante famiglie, un’opera per la quale l’Amministrazione ha ottenuto un contributo importantissimo dalla Regione Lazio, alla messa in funzione di tutti i cinque lotti di illuminazione di Campo di Mare, alla rimessa in funzione del Depuratore a servizio della Frazione: opere importantissime sulle quali mai nessuno prima dell’Amministrazione Pascucci aveva realmente saputo mettere mano.

Oggi, apprendiamo con viva gioia e soddisfazione la firma dell’atto in cui il Comune di Cerveteri diventa proprietario a titolo gratuito di altre aree, sulle quali già ci sono importanti progetti di restyling finanziati. È il risultato del lavoro di tanti anni, che premia l’impegno costante di un Sindaco come Alessio Pascucci che ha saputo dare un reale cambio di passo alla città di Cerveteri.

Ai tentativi ostruzionistici da parte di una certa parte di opposizione, alle menzogne e alle dichiarazioni fuorvianti e allarmiste da parte di alcuni Consiglieri di opposizione, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno risposto con dei fatti concreti, posti nero su bianco, che nessuno potrà più contestare e sui quali nessuno potrà più gettare fango.

Al Sindaco Alessio Pascucci, il nostro più sincero ringraziamento e plauso per il grande lavoro svolto”.

Italia in Comune Caere