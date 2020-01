Italia in Comune a Ladispoli: "Giornata della Memoria liquidata in quattro righe" - Terzo Binario News

“Con sguardo attento su Ladispoli, caro Sindaco Grando, abbiamo letto – tirando un profondo respiro di sollievo – un comunicato stampa sulla ricorrenza della giornata della memoria.

Potremmo dire: meglio poco che niente – oppure – meglio tardi che mai, insomma, “Ladispoli 27/01/2020 punto e a capo” presa di posizione, la sua, che fa presagire un passo indietro che in molti attendiamo, nel cancellare finalmente il nome di Giorgio Almirante dalla nuova Piazza sorta sulle spoglie del campo sportivo della nostra Cittadina, perché – caro Sindaco – le due cose, proprio non possono coesistere, da alcuna tra le prospettive plausibili.

Nel merito, la questione che ancor più non ci è sfuggita però, è una certa liquidità nell’affrontare un tema cosi importante, con quattro righe, che hanno il sapore di una retorica quasi scontata. Lei – l’avesse dimenticato – è il primo Cittadino di una realtà che conta più di 45.000 abitanti, gli stessi che, nello svolgimento della giornata della memoria, la “giornata” non l’hanno vista proprio.

La questione, ci fa pensare che sta accadendo qualcosa di grave, è un terremoto che nasce dal linguaggio, da parole che arrivano afone perché sussurrate e da gesta fantasma. Una sorta di indulgenza che si propaga con le sue onde costruttrici sul senso comune, nella quotidianità di certi pensieri, perchè più è semplificata e mitizzata la conoscenza della realtà, e più semplificato e mitologico sarà il nostro vocabolario.

Cosi si costruiscono le condizioni di assuefazione incentivando la banalizzazione della storia, eliminando la capacità di scegliere e giudicare.

Giorgio Almirante, caro Sindaco, a proposito di memoria, è stato uno dei protagonisti, artefice, di quanto lei ha citato nelle quattro righe di un comunicato stampa in salsa qualunquista, proprio in virtù dell’ipocrisia che lo circonda nei fatti.

Ricordare la shoah, nella giornata della memoria, deve servire ad evitare di ripetere errori ed orrori, scavalcando i recenti di certi pensieri superficiali che fanno presto a diventare parole di propaganda come “chiudiamo i porti” o suonare ad un citofono chiedendo se li, per caso, abita uno spacciatore “perché qualcuno del quartiere me lo ha detto” come ha fatto il suo leader politico Matteo Salvini.

Ecco perché “non possiamo permetterci di dimenticare” per non concimare mai più la pianta dell’indifferenza, dell’omertà, dell’illegalità, dell’odio e del conflitto”.

Italia in comune Ladispoli

Sezione Maurizio Biasetti