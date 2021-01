Italia in Comune a Grando: "Meno figuracce e più soluzioni ai problemi dei cittadini" - Terzo Binario News

Giovedì sera in Consiglio Comunale abbiamo assistito ad un’altra scena di pessima politica.

Mentre il Sindaco Grando era preso a dare bacchettate ad un gruppo dei suoi Consiglieri di Maggioranza, loro si sono presentati in Consiglio Comunale, probabilmente per distogliere l’attenzione dei Cittadini dai tanti problemi che affliggono la nostra Città, tirando fuori dal manuale del miglior qualunquista una mozione ad effetto dal tema ”le case popolari agli italiani”, scontrandosi in Consiglio con il Sindaco che li invitava a studiare meglio i regolamenti.

Dopo una lunga sceneggiata di chi la diceva più grossa, i Consiglieri della sua stessa Maggioranza abbandonavano l’aula facendo mancare il numero legale e quindi di fatto chiudere i lavori prima del previsto

Se fosse passata questa mozione ci avrebbe esposto ad un’altra brutta figura nazionale, come quella rimediata questa estate su una vicenda simile, con una ordinanza di chiusura emanata, solo per alcune attività commerciali, ordinanza impugnata davanti al TAR dove il Sindaco ha puntualmente perso,Giovedi sera si voleva fare il bis.

Italia in Comune vuole dare un Consiglio al Sindaco e alla sua maggioranza: invece di trovare argomenti pretestuosi, il tutto per distrarre l’opinione pubblica sui vari fallimenti della sua amministrazione, lo invitiamo a preoccuparsi concretamente dei cittadini di Ladispoli in difficoltà, stiamo ancora aspettando segnali dal bilancio comunale a favore delle attività in crisi e di tutti quei cittadini che devono combattere per arrivare a fine mese, in una Città sempre più degradata dove i ragazzi non hanno alternative al muretto, dove la giornata passa tra un po’ di hashish e cocaina.

Italia in Comune Ladispoli – Sezione Maurizio Biasetti