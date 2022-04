"Istituire di nuovo il consiglio comunale dei ragazzi": mozione di Pd e Tolfa Cambia - Terzo Binario News

Dal Pd e Tolfa Cambia una mozione per istituire di nuovo il consiglio comunale dei ragazzi.

I giovani sono il futuro di questo paese, sono anche quelli che più di tutti sentono distanti anni luce da loro la politica e l’amministrazione.

Perché abbiano davvero coscienza della cosa pubblica e perché veramente si sentano non solo inclusi, ma imprescindibili nella vita sociale del paese che abitano, è necessario dare loro strumenti, coinvolgimento e fiducia.

Riteniamo per tanto fondamentale istituire nuovamente il consiglio comunale dei giovani, affinché diventi una palestra per sviluppare il senso critico, la propositività e la consapevolezza del bene comune che un giorno sarà loro dovere garantire.

Essendo il consiglio comunale dei ragazzi un organo consultivo tenuto a mettere in atto delle iniziative autonome per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune; per informare i giovani sulle attività dell’ente locale e su quanto li riguarda da vicino (come per esempio i programmi comunitari per la gioventù); per elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo in maniera autonoma o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi.