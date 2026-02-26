Ispezioni a tappeto di Roma Capitale negli esercizi dell'Esquilino: sequestrati articoli di abbigliamento, alimenti, diffide per due esercenti e sanzioni per oltre 10mila euro • Terzo Binario News

Rafforzata l’attività di vigilanza nelle aree del Rione Esquilino da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: ha preso avvio un piano di controlli mirati predisposto dal Comando Generale e finalizzato a contrastare fenomeni di abusivismo commerciale, degrado e illegalità, con particolare attenzione anche agli aspetti igienico sanitari a tutela degli avventori: in azione una task force costituita da unità del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del I Gruppo Centro Storico, che, nell’ambito di tale attività, ieri hanno eseguito capillari verifiche in diversi esercizi commerciali nella zona.

Nel corso delle operazioni sono state elevate sanzioni per oltre 10mila euro, con il sequestro di diverse migliaia di capi di abbigliamento e di prodotti alimentari, risultati privi di tracciabilità o conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie.

A seguito di alcune anomalie riscontrate in due negozi di parrucchiere per uomo, oltre alla diffida agli esercenti, sono state avviati ulteriori accertamenti, tuttora in fase di svolgimento.

Le condizioni igieniche riscontrate e le irregolarità accertate in alcuni locali di somministrazione e di vicinato hanno reso necessario il supporto della ASL territorialmente competente, che ha portato al sequestro e alla distruzione di oltre 50 chilogrammi di alimenti mal conservati.

In un minimarket sono state poste sotto sequestro oltre 4.000 confezioni di prodotti alimentari privi del cartellino indicante la provenienza e della traduzione in lingua italiana, come previsto dalla normativa vigente. Irregolarità analoghe sono state riscontrate anche in un negozio di abbigliamento, dove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3.000 articoli di abbigliamento femminile privi dell’etichettatura obbligatoria relativa alla composizione dei tessuti e alle indicazioni merceologiche.

Nel corso dei controlli, andati avanti nel prosieguo della giornata, una pattuglia del GSSU impegnata in via Principe Amedeo ha fermato un uomo che, a seguito di verifiche, è stato trovato in possesso di alcune bustine contenenti più di 20 grammi di sostanza stupefacente, oltre a circa 550 euro in contanti. Trasportato presso gli uffici per le procedure di identificazione, il soggetto, senegalese di 38 anni, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Tale attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni.