Isola Sacra: raccolta organico 24 e 31 dicembre, gli orari - Terzo Binario News

“Si informa che è prevista una variazione di orario per i servizi di raccolta dell’organico a Isola sacra per le utenze domestiche e non domestiche nelle seguenti giornate:

– 24/12/20 la raccolta dell’organico sarà anticipata alle ore 13 fino alle 19, anziché dalle 20 alle 2. È necessario che l’utenza esponga i rifiuti entro le ore 13 del 24 dicembre.

– 31/12/20 la raccolta dell’organico sarà anticipata alle ore 13 fino alle 19, anziché dalle 20 alle 2. È necessario che l’utenza esponga i rifiuti entro le ore 13 del 31 dicembre”.

È quanto riportato dal Comune di Fiumicino in una nota.