Isola Sacra: aggredito dopo il tamponamento, 40enne elitrasportato al San Camillo - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Per motivi in corso di accertamento ha tamponato una Fiat Cinquecento L, di proprietà di una 43enne. Poi è stato aggredito da un uomo – in fase di identificazione – ed è caduto a terra, sbattendo la testa. Un romano di 40 anni, in stato di incoscienza, è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico commotivo. Dalle informazioni raccolte, non verserebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto venerdì 30 ottobre in via Tago, all’Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino.

Sul posto i carabinieri, che indagano sulla vicenda. Il sindaco, Esterino Montino, sulla sua pagina Facebook ha commentato: “Quello che è accaduto a Isola Sacra è molto grave. Non è la prima volta che a Fiumicino capitano episodi di questo genere. Il fenomeno va immediatamente circoscritto. E’ urgente dare una risposta immediata in termini di sicurezza: ringrazio le Forze dell’ordine che ogni giorno presidiano il nostro vasto territorio, ma serve rafforzarle perché si stronchino sul nascere fenomeni che potrebbe presto degenerare”.