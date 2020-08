Isola pedonale a Fregene: ecco dove, come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Dopo l’esperimento fatto in via Torre Clementina e in Darsena, ci siamo confrontati con i commercianti di Fregene per capire come potevamo venire incontro alle loro esigenze in questa fase in cui dobbiamo conciliare sicurezza e ripartenza”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Dal confronto, costruttivo e propositivo, è emersa l’esigenza di pensare ad una forma alternativa di pedonalizzazione di un’area della località – spiega il sindaco -: non la classica pedonalizzazione nel week end, ma una sperimentazione che riguarderà il mercoledì e il giovedì. In questo modo vogliamo dare alle attività del tratto di via Castellammare interessato e della Piazzetta, di offrire ai villeggianti intrattenimento e piccoli eventi anche durante la settimana”.

“Da domani, dunque, per tutti i mercoledì e giovedì di agosto – conclude Montino -, il tratto di via Castellammare compreso tra tra via Bonaria e via Bordighera (escluse) sarà interdetto al traffico. Tutti i giorni, invece, Viale Nettuno sarà a senso unico tra via Marotta e via Viserba. Naturalmente, siamo pronti a eventuali piccole modifiche se dovessero rendersi necessarie”.

Ecco il dettaglio della viabilità su via Castellammare nei giorni 5 e 6 agosto, 12 e 13 agosto, 19 e 20 agosto:

Nel tratto di via Castellammare compreso tra via Bonaria e via Bordighera (escluse le due traverse) sarà istituito il divieto di sosta a partire dalle 19 e fino all’1.

Lo stesso tratto sarà chiuso al traffico dalle 20 all’1.

Da via Bordighera si dovrà svoltare a destra su via Castellammare; via Voltri sarà a senso unico in direzione via Bordighera; da via Abbazia non si potrà accedere a via Castellammare; da via Abbazia sarà obbligatoria la svolta a destra su via Fano, ad esclusione dei residenti che potranno continuare su via Abbazia per raggiungere la propria abitazione; da via Varazze non si potrà accedere a via Castellammare; via Varazze sarà interdetta al traffico all’altezza di via Palombina tranne che per i residenti; in via Varazze nel tratto compreso tra via Castellammare e via Albisola Marina è istituito il doppio senso di marcia per i soli residenti; è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Castellammare in direzione via Bonaria.

Le novità a viale Nettuno (tutti i giorni a partire da domani 5 agosto):

È istituito il divieto di sosta negli stalli abitualmente destinati a parcheggio, in Viale Nettuno, su entrambi i lati ad esclusione dei primi quattro stalli presenti sul lato destro, provenendo da via Viserba; senso unico di marcia nel tratto di Viale Nettuno compreso tra via Marotta e via Viserba, con provenienza Via Marotta e direzione Via Viserba; senso unico di marcia nello stesso tratto con provenienza Via Viserba, direzione Via Marotta. In sostanza, la viabilità sarà circolare intorno alla cosiddetta Piazzetta.

Rimane il doppio senso di marcia nel breve tratto di Viale Nettuno all’intersezione con Via Marotta, per consentire il transito dei veicoli provenienti da via Viserba in direzione Via Marotta.