Isam Rosselli di Cerveteri premiato con il Golden Domus: è ancora il miglior agente immobiliare d’Italia • Terzo Binario News

Agente immobiliare Toscano da 9 anni, Isam si conferma il top assoluto nel mondo della compravendita di immobili

Isam Rosselli, da 9 anni presso la Toscano Immobiliare di Cerveteri, l’agenzia immobiliare in Italia leader nel settore, è ancora una volta il miglior agente d’Italia per le attività e le operazioni immobiliari. Poco prima di Natale, il conferimento del Golden Domus per l’attività svolta nel 2023, l’ennesimo riconoscimento per Isam che si conferma essere l’agente immobiliare più attivo e prolifico non solo del territorio di Cerveteri, ma di tutta Italia nel mondo della Toscano.

“Un riconoscimento importante di cui sono orgoglioso – ha dichiarato Isam Rosselli – è sempre una grande soddisfazione veder riconosciuti i frutti del proprio lavoro. Chi mi conosce sa con quanta passione ogni giorno mi impegno nella mia attività, un lavoro quello dell’agente immobiliare che non si ferma alla semplice compravendita di un immobile: è un lavoro di psicologia, di umanità, di fiducia. Persone che non ti conoscono, ma che ripongono in te tutta la loro fiducia per esaudire il sogno di una vita, come quello di acquistare casa, oppure per venderla alle condizioni da loro sperate”.

“Toscano Immobiliare è l’azienda leader nel settore immobiliare in Italia – ha aggiunto Isam Rosselli – una realtà straordinaria, una grande famiglia di cui sono orgoglioso di fare parte. Ho iniziato la mia attività di agente immobiliare oramai 9 anni fa, e in questi anni ho costruito intorno a me una rete di contatti importante, fatta di rapporti umani, di stima e fiducia, con famiglie che hanno scelto Toscano e la mia persona per investire i propri soldi in un immobile, che hanno scelto me per dare seguito ai propri progetti. Dopotutto se Toscano viene riconosciuta a livello nazionale come il top del top nel ramo immobiliare in Italia un motivo ci sarà: basti pensare alle massicce campagne pubblicitarie sulle grandi Tv nazionali e durante i programmi che puntualmente fanno segnare record di ascolti”.

“Il premio che ho ricevuto – conclude Isam – è un ulteriore punto di partenza. Uno sprone a fare sempre meglio, a lavorare con passione e impegno sempre maggiore. Per me, ma soprattutto per le tante persone che in questi anni hanno visto in me e nel mio lavoro una persona di fiducia e professionalità”.

