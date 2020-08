Irruzione a Ostia: i Carabinieri sedano il 59enne asserragliato - Terzo Binario News

L’Arma risolve la situazione con l’uomo che minacciava di far esplodere il condominio

Per l’uomo barricatosi in casa e che minacciava di fare esplodere delle bombole, in un appartamento al quarto piano di uno stabile di piazza Gasparri a Ostia, dopo lunga ed estenuante trattative prima con i Carabinieri di Ostia e poi con negoziatore dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, alle quali purtroppo il soggetto, con problemi psichici non rispondeva, poco prima delle 18, approfittando di un momento di distrazione, una squadra di Carabinieri Api (Aliquota Primo Intervento) del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con una squadra Carabinieri SOS (Squadra Operativa di Supporto) del Reggimento Lazio, sono riusciti ad entrare in casa, anche con il fondamentale concorso dei Vigili del Fuoco, e a immobilizzarlo, nonostante fosse armato di coltello.

L’uomo 59 anni, romano, con precedenti penali, è stato sedato da personale del 118 intervenuto e portato all’Ospedale Grassi di Ostia. Nell’appartamento, completamente a soqquadro, sono state trovate 2 bombole che durante tutta la vicenda l’uomo minacciava di fare esplodere e che aveva aperto poco prima che entrassero i Carabinieri.

La zona è ancora interdetta ai residenti per consentire ai Carabinieri di Ostia che sin dai primi istanti hanno gestito la vicenda, e ai tecnici di effettuare una bonifica per escludere altri potenziali rischi causati dal folle. Alla fine nessun ferito.