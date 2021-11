iPhone: i modelli da tenere d'occhio durante il BlackFriday 2021 - Terzo Binario News

Il Black Friday 2021 è ormai sempre più vicino e sono diversi i negozi che stanno iniziando a lanciare le prime anticipazioni sulle prossime promozioni in vista. Mediaworld in particolare, sembra proprio che quest’anno sarà in prima linea in quanto ad offerte speciali, soprattutto sui dispositivi Apple.

Per quanto riguarda gli iPhone per il Black Friday e il Cyber Monday, le offerte per tali prodotti potrebbero dunque essere particolarmente vantaggiose in questo 2021 e rappresentare delle occasioni d’oro per portarsi a casa un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo super ribassato. Quali sono però i modelli di iPhone che conviene tenere d’occhio in vista del Black Friday? Scopriamolo insieme.

# iPhone 13: la grande novità di casa Apple

L’iPhone 13 è la grande novità di casa Apple per quanto riguarda gli smartphone e bisogna proprio ammetterlo: si tratta di un vero e proprio gioiellino. Disponibile sul mercato italiano da pochissimo e solo in alcune rivendite, l’iPhone 13 è oggi l’oggetto del desiderio di moltissimi Apple addicted, che farebbero di tutto per averlo tra le mani. Tra le caratteristiche più interessanti spicca sicuramente il pannello Super Retina XDR di tipo OLED con HDR e True Tone. Sono tuttavia davvero molti i dettagli tecnici che rendono l’iPhone 13 (anche nella sua versione Mini) un vero e proprio gioiellino. Quello che adesso si chiedono tutti è: sarà possibile trovare l’ultimo arrivato di casa Apple in offerta durante il Black Friday? Forse alcuni rivenditori lo proporranno ad un prezzo speciale, ma è tutto da vedere: d’altronde si tratta di un modello davvero nuovissimo.

# iPhone 12 e iPhone 12 Mini: due modelli da non perdere

Due modelli che sicuramente sarà facile trovare in offerta in occasione del Black Friday 2021 e che non vale proprio la pena lasciarsi scappare sono l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Mini. D’altronde, questi nuovi gioiellini di casa Apple, usciti sul mercato nel 2020, vantano delle chicche mica da poco rispetto ai modelli precedenti. Innanzitutto sono stati i primi a sfruttare la tecnologia 5G, che negli iPhone più datati non era nemmeno contemplata, ma non si tratta solo di questo. L’iPhone 12 (anche nella sua versione mini) è dotato del processore Apple A14 Bionic che è in grado di offrire delle prestazioni per CPU e GPU del 50% superiori rispetto alla generazione precedente. In quanto a performance dunque questi iPhone sono davvero superlativi e trovarli ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday può rivelarsi una vera occasione!

# iPhone 11: per chi vuole spendere poco

L’iPhone 11 è un modello che merita senza dubbio di essere preso in considerazione, anche perché in quanto a prestazioni è in grado di offrire moltissimo e in occasione del Black Friday questo è un modello che si troverà sicuramente ad un prezzo super vantaggioso. Per chi ha un budget limitato e non vuole rinunciare ad uno smartphone della mela dunque, l’iPhone 11 è un modello che ha il suo perché e che non delude. Certo, non sarà aggiornatissimo e non si può paragonare ai top di gamma degli ultimi anni ma è comunque uno smartphone di tutto rispetto.