Io Vino, la rassegna romana dei coniugi Frattari di Cerveteri - Terzo Binario News

Domenica 13 marzo, presso l’Ergife Palace Hotel, sulla via Aurelia, si svolgerà la quinta edizione di Io Vino, rassegna del vitigno autoctono di Marche e Campania.

L’evento, organizzato da Manilo Frattari e Romina Lombardi, imprenditori di Cerveteri con la passione del vino, entrambi sommelier, approda per la prima volta nella capitale, dopo le prime edizioni svolte in provincia e la sospensione causa Covid, analogamente a quanto avvenuto per molte iniziative fieristiche.

Abbiamo chiesto all’organizzatore quali siano le attese di questa kermesse

Per la prima volta Io Vino sbarca a Roma. Lo considerate un passo avanti?

Certamente. Abbiamo avuto soddisfazione in provincia. Oltretutto Io Vino negli anni precedenti è stato organizzato in location stupende, come il Castello di Santa Severa o Palazzo Torlonia a Ceri. Ma a questo punto riteniamo che per offrire un pubblico maggiore ai nostri espositori, dovevamo portare Io Vino in città. Già lo scorso anno avevamo preso contatti con un’altra struttura capitolina, ma la pandemia ci ha fermato.

Perché proprio Marche e Campania?

Io ho una predilezione per i vini bianchi. Ritengo che queste due regioni hanno raggiunto una qualità nei vini bianchi che non teme confronti con altre regioni. Vini come il verdicchio o il pecorino marchigiano, oppure il greco o il fiano campani se la battano con molti vini francesi.

Qual è il programma della giornata?

Innanzi tutto abbiamo circa 90 espositori. Chi viene potrà conoscere tutti gli aspetti della produzione enologica di queste due regioni, ci sono poi due seminari, sul Lacrima di Morro d’Alba e sul Piedirosso, uno dei vitigni più antichi della Campania

Quali sono le aspettative rispetto al pubblico partecipante?

Oggi come oggi non saprei cosa dire. Le manifestazioni precedenti hanno avuto un buon successo, speriamo di ripeterlo. Certo la pandemia ha cambiato un po’ le carte in tavola, ma contiamo sulla voglia di normalità degli appassionati, che per troppo tempo non hanno potuto partecipare a questi eventi.

Quali altri eventi avete in programma?

A dire la verità, noi organizziamo solamente Io Vino. L’organizzazione di eventi non è la nostra professione principale, ma è una passione. Siamo convinti però che la passione, se si lavora coscientemente, permette di raggiungere grandi risultati

Vuole mandare un invito per domenica?

Certamente. Vi attendiamo domenica 13, all’Ergife Palace Hotel, dalle 11:00 alle 20:00, a Largo Lorenzo Mossa 8. Un posto facilmente raggiungibile con la metro A alla stazione Cornelia.