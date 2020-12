Investito sui binari: morto un uomo - Terzo Binario News

Un uomo – per cause in corso da accertamento – è stato investito dal treno ed è deceduto. L’episodio è accaduto poco prima delle 10 di mercoledì 30 dicembre sulla linea Roma-Velletri. Il traffico è sospeso per l’investimento di una persona tra Ciampino e Pavona. È stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Ciampino e Velletri.

Treni direttamente coinvolti:

• R 20117 Roma Termini (9:28) – Velletri (10:29)

• R 20126 Velletri (11:55) – Roma Termini (12:59)

Treni parzialmente cancellati:

• R 20120 Velletri (9:55) – Roma Termini (10:59): limitato a Pavona (10:26)

• R 20119 Roma Termini (10:28) – Velletri (11:29): cancellato tra Ciampino (10:43) e Pavona (10:58)

• R 20122 Velletri (10:55) – Roma Termini (11:59): origine da Ciampino (11:43)

• R 20121 Roma Termini (11:28) – Velletri (12:27): limitato a Ciampino (11:42)

• R 20123 Roma Termini (12:00) – Velletri (12:51): limitato a Ciampino (12:16)

• R 20132 Velletri (13:34) – Roma Tiburtina (14:33): origine da Ciampino (14:14).

#FL4 #Roma #Velletri e viceversa: i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni per l'investimento di una persona da parte di un treno a #Casabianca. Qui info https://t.co/lenIlz2a5o — Infotreno (@TIRegionale) December 30, 2020