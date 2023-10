Investito ragazzo di 21anni, corsa disperata al Sant’Andrea: è in codice rosso • Terzo Binario News

Un giovane di 21 anni è stato investito questa mattina alle 7 in via Flaminia, a Roma, all’altezza della stazione di Labaro. E stato trasportato in stato d’incoscienza e in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea.

Sembrerebbero due le auto coinvolte nell’incidente. Entrambi gli autisti si sono fermati per prestare soccorso e verranno sottoposti all’alcol e droga test. Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti della polizia locale del XV gruppo Cassia.

Fonte, RaiNews24