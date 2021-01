Investito dal treno sulla Roma-Lido - Terzo Binario News

Un uomo è stato investito sulla Roma-Lido. L’episodio è accaduto intorno alle 10 di mercoledì 27 gennaio.

#info #atac – Ferrovia regionale Roma-Lido circolazione interrotta per soccorso a viaggiatore sui binari stazione Lido Centro. Seguono aggiornamenti #indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) January 27, 2021

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Il ferito, un 41enne, è stato trasportato all’ospedale San Camillo. Da capire l’esatta dinamica dei fatti, ovvero se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Per quanto concerne il servizio, durante i rilievi il passaggio dei convogli è stato momentaneamente interrotto. Per sopperire ai disagi, sono stati attivati bus sostitutivi sulla tratta Colombo-Acilia, in entrambe le direzioni.