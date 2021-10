Investimento sulla metro A Giulio Agricola, morto un uomo - Terzo Binario News

Alle ore 17,00 circa la sala operativa del comando di Roma ha inviato alla fermata metropolitana di Giulio agricola la squadra 1/A il carro sollevamenti e il capo turno provinciale per un uomo che per cause ancora d’accertare è stato investito dalla metro in transito.

Il personale vvf giunto sul posto con specifiche attrezzature ha sollevato la motrice della metropolitana per liberare la persona coinvolta, ma ormai deceduta, mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine.