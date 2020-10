Investe un cane e non lo soccorre, l'animale muore in strada a Ladispoli - Terzo Binario News

Intervento delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente

Investe un cane e non lo soccorre, con l’animale che muore in strada. Succede a Ladispoli.

Le Guardie Ecozoofile Fare Ambiente inoltre hanno scoperto che si trattava di un quattrozampe scappato di casa che i padroni stavano cercando.

“Ci sono dei crimini che si possono evitare con poco sforzo e quando questo non avviene ci si chiede il perché di tanta spensierata indolenza.

Dopo aver urtato violentemente un povero essere vivente trovato sulla tua strada per una tragica fatalità dovuta ad un mancato contatto, perché abbandonarlo a terra come un rifiuto di cui disfarsi? Con quale cuore? Con quale coraggio? Come hai potuto lasciarlo in una strada buia, solo e senza una tenera carezza della sua famiglia prima di andarsene per sempre?

Sarà dura per te rincontrare la sua ombra in ogni angolo!”

Guardie Ecozoofile Fare Ambiente Ladispoli