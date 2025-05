Intitolato alla dottoressa Emanuela Millevolte l'ambulatorio infermieristico di Fiumicino • Terzo Binario News

Situato all’interno del Poliambulatorio di Via Coni Zugna, presenti le autorità e i vertici sanitari

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, la Azienda sanitaria locale Roma 3 ha intitolato l’ambulatorio infermieristico, all’interno del Poliambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino, alla dottoressa Emanuela Millevolte, infermiera deceduta prematuramente che, con grande passione e competenza, aveva partecipato all’avvio delle attività sanitarie di questa struttura.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha tagliato il nastro, alla presenza dei familiari della dottoressa Millevolte, questo pomeriggio alla cerimonia di intitolazione e all’apposizione di una targa in ricordo della dottoressa scomparsa, insieme al direttore generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli; la presidente di Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli; il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega; il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini; i consiglieri regionali del Lazio, Emanuela Mari e Marco Bertucci.

«Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, abbiamo intitolato a Fiumicino l’ambulatorio infermieristico “Emanuela Millevolte”, un presidio dedicato a chi, ogni giorno, si prende cura di noi con professionalità, empatia e dedizione. Un momento carico di significato, in memoria di Emanuela, che ha fatto della sua professione una missione al servizio della comunità. Emanuela ha frequentato la scuola Virginia Agnelli ed è stata una crocerossina, incarnando i valori di chi “ama, conforta, lavora e salva”. Come Regione Lazio continueremo a investire nel rafforzamento dell’assistenza territoriale: 3.800 nuovi infermieri e 168 milioni di euro, per una sanità sempre più vicina ai cittadini. Grazie a tutti gli infermieri: la vostra presenza fa la differenza, ogni giorno», ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

«In questa occasione voglio ringraziare il personale infermieristico della nostra ASL capace di entrare nella quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie con professionalità, rispetto, sensibilità e imprescindibile umanità, sostenendo i loro momenti più delicati e rendendo così le nostre strutture luoghi di cura accoglienti», ha affermato Laura Figorilli, direttore generale della ASL Roma 3.

«Quanto noi infermieri facciamo, ciò che siamo, che siamo diventati e che diventeremo, evolvendoci, ha sempre un solo obiettivo: il servizio ai cittadini, ai nostri assistiti. L’invito per questo 12 maggio è di ritornare al gesto assistenziale, che ci contraddistingue dalle altre categorie professionali in ambito sanitario. Entrare in relazione con la persona: un’azione che è intrisa di scienza e coscienza e che è stata ben presente in tutta la carriera della collega Millevolte», ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi.

«Gli infermieri romani si inchinano ad una collega che ha onorato la professione: la cerimonia di oggi rende giustizia non solo a lei, ma a tutta la professione infermieristica romana che, nella ricerca come nella pratica professionale, è un punto di riferimento essenziale per la domanda di salute di tutta la comunità romana e provinciale», ha sottolineato Maurizio Zega, presidente dell’Opi di Roma.

Nel 2024 il poliambulatorio di Fiumicino ha erogato 20.677 prestazioni, con un tasso di occupazione del 95%. In particolare, il servizio infermieristico è organizzato e gestito da infermieri, erogando nel 2024 24.334 prestazioni, di cui 21.151 prelievi e 3.182 attività di ambulatorio.