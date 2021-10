Intervista a Marco Giovagnorio, candidato del centrodestra - Terzo Binario News

Intervista a Marco Giovagnorio, candidato centrodestra XIII municipio

Come giudica il risultato elettorale del primo turno? Pensava di ottenere più o meno voti del dato elettorale?

Il risultato elettorale del primo turno è stato eccezionale, sono riuscito a distaccare la mia avversaria diretta di oltre otto punti percentuali. È stata premiata la mia costante presenza sul territorio municipale.

Una grande percentuale di votanti ha scelto Calenda o la Raggi al primo turno, a cui si aggiungono quanti non si sono recati alle urne. Come pensa di convincerli a votare per lei al ballottaggio?

A prescindere dal partito di appartenenza, io chiedo agli elettori del Municipio 13 innanzitutto di leggere il mio programma, consultabile su www.marcogiovagnorio.it e, qualora dovessero trovarlo interessante, di votarmi perché sono certo di poter realizzare quanto proposto.

Quali sono i punti del suo programma che lei ritiene vincenti rispetto al suo avversario?

Nel nostro programma ci sono diverse iniziative tese a far diventare il nostro Municipio un territorio “da vivere” e non solo “dove vivere”. Una rassegna culturale annuale ed una sportiva, più controlli per rendere sicuri e vivibili gli spazi pubblici, facilitare gli spostamenti da un quartiere all’altro del municipio utilizzando sia i mezzi di trasporto pubblico che quelli privati.

Se lei dovesse vincere, qual è la prima iniziativa che intende intraprendere?

La prima iniziativa sarà la trasformazione del mio programma elettorale nella delibera sulle linee programmatiche del Municipio in modo da impegnarmi formalmente a realizzare ogni singolo punto promesso.

Uno dei problemi principali a Roma è l’emergenza rifiuti. Sappiamo che in questo campo i poteri dei municipi sono abbastanza limitati, però credo lei stia già cercando una strategia per risolvere la questione. Può anticiparci qualcosa?

Il nostro Municipio può contare su 155 operatori ecologici. Poco più di uno ogni 1.000 abitanti, dobbiamo richiedere un potenziamento delle risorse umane ed un efficientamento delle stesse mediante lo sviluppo dei mezzi tecnologici.

Sul funzionamento della macchina amministrativa ci sono diversi problemi, con conseguenti disagi per i cittadini. Come pensa che possa si possa risolvere?

Sono Consigliere Municipale dal 2008. Dopo 13 anni posso affermare di conoscere alla perfezione ogni singolo problema degli uffici municipali. Da Presidente manterrò la delega al personale per portare avanti le nostre idee in materia di semplificazione amministrativa.

Infine, un breve appello ai suoi elettori. Perché dovrebbero votarla al ballottaggio?

Perché sono nato e cresciuto nel Municipio 13, ho dedicato la mia vita a questo territorio. In 13 anni di consiliatura non ho mai saltato una seduta di Consiglio. Nessuno ha lavorato più di me per il bene della comunità e sono pronto a raddoppiare gli sforzi se dovessi diventare Presidente.