Intervista a Domenico Naso, candidato del centrodestra al XIV Municipio - Terzo Binario News

Come giudica il risultato elettorale del primo turno? Pensava di ottenere più o meno voti del dato elettorale?

Credo che sia stata un’ottima affermazione e quindi sono molto contento di quanto realizzato insieme a tutta la coalizione . Ritengo che il risultato da noi ottenuto rappresenti un buon viatico per affrontare con maggior sicurezza il secondo turno .

Una grande percentuale di votanti ha scelto Calenda o la Raggi al primo turno, a cui si aggiungono quanti non si sono recati alle urne. Come pensa di convincerli a votare per lei al ballottaggio?

La mia campagna elettorale è stata fin da subito improntata sulla fiducia e sull’inclusività . Credo che , in vista del ballottaggio , questo sarà recepito positivamente da quanti non mi hanno scelto al primo turno , sia per chi non è andato a votare e sia per chi ha scelto Calenda e la Raggi .

Quali sono i punti del suo programma che lei ritiene vincenti rispetto al suo avversario?

In campagna elettorale ho posto la mia attenzione su temi concreti ed ancora irrisolti , presenti nelle varie realtà del municipio . Prima di avanzare proposte sul futuro è fondamentale attuare le richieste che da tempo i cittadini del nostro municipio hanno posto all’attenzione dell’amministrazione . Tali proposte , se attuate , migliorerebbero la vivibilità dei nostri quartieri ed allo stesso tempo permetterebbero al nostro municipio di fare quel salto di qualità che merita e che attende ormai da tanto tempo . La sinistra , quando ha governato questo municipio , ha disatteso puntualmente tutte le promesse fatte in campagna elettorale . Con noi questo non accadrà .

Se lei dovesse vincere, qual è la prima iniziativa che intende intraprendere?

Sarà prioritaria la riorganizzazione dell’amministrazione municipale in modo che possa essere sempre più vicina al cittadino ed efficiente nell’affrontare e rispondere alle varie esigenze del territorio . Sarà un “ MUNICIPIO AMICO “ e non più una struttura amministrativa impermeabile ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini . Altrettanto prioritario è il tema del decoro urbano : concerterò con l’AMA una pulizia straordinaria del municipio e con il servizio giardini mi interfaccerò per la manutenzione delle alberature e la riqualificazione degli spazi verdi . Verificherò i fondi presenti in bilancio per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi in modo da poter appaltare nel più breve tempo possibile un primo stralcio di lavori riguardante la viabilità più disastrata del nostro municipio.

Uno dei problemi principali a Roma è l’emergenza rifiuti. Sappiamo che in questo campo i poteri dei municipi sono abbastanza limitati, però credo lei stia già cercando una strategia per risolvere la questione. Può anticiparci qualcosa?

In merito alla problematica dei rifiuti il municipio non ha nessuna competenza , come anche da lei evidenziato . Sicuramente sarò promotore , con le istituzioni competenti , della creazione di un tavolo istituzionale dove chiederò che venga scelta finalmente una linea definitiva sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza una maggiore attenzione per il nostro territorio .

Sul funzionamento della macchina amministrativa ci sono diversi problemi, con conseguenti disagi per i cittadini. Come pensa che si possano risolvere?

Come detto in precedenza sarà un MUNICIPIO AMICO e questo non sarà mai uno slogan ma un fatto concreto . Sarete a conoscenza degli esigui ed angusti spazi a disposizione del personale tecnico amministrativo in forza al nostro municipio .

Laddove fossi eletto , mi impegnerò ad effettuare una ricognizione del personale attualmente in servizio e ad individuare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie ad una fluida attività amministrativa , contestualizzandola all’esigenza degli spazi funzionali necessari . Di conseguenza richiederò al Dipartimento Patrimonio alcune sedi provvisorie , ove collocare gli uffici del Municipio , per un tempo sufficiente per attuare gli interventi di adeguamento dei padiglioni attualmente occupati . Quindi, istituirò un tavolo congiunto operativo presso il Municipio 14 con il Dipartimento Patrimonio , il Dipartimento SIMU , il Dipartimento al Personale , la Ragioneria Generale , nonché con la Regione Lazio e la ASL RM1 per gestire ed armonizzare tra i vari soggetti l’attuale grave situazione

Infine, un breve appello ai suoi elettori. Perché dovrebbero votarla al ballottaggio?

Il mio motto è QUESTA VOLTA VINCE IL BUONSENSO . Si deve creare una discontinuità con le amministrazioni precedenti che hanno deluso le aspettative dei cittadini con false promesse e con scelte lontane da quelle che sono le loro reali primarie esigenze . La mia sarà una amministrazione al fianco del cittadino che lo vedrà partecipe di tutte le mie scelte .