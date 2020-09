Intervista ad Angelo Pizzigallo, candidato sindaco del centrodestra per Anguillara - Terzo Binario News

Primo tra gli eletti nel turno del 20 e 21 settembre, Angelo Pizzigallo parte leggermente favorito per il turno di ballottaggio nei confronti di Michele Cardone, sostenuto dal centrosinistra. Ma la prudenza non induce ad abbassare la guardia.

Memore anche del risultato, allora sorprendente, che vide il padre Antonio perdere al secondo turno dopo aver letteralmente dominato il primo nel 2016, anche per via dei circa 3500 voti che al primo turno sono andati ai due candidati che sono stati eliminati, il giovane Pizzigallo deve stringere i denti per riuscire a mantenere il vantaggio nei confronti del suo avversario.

Come giudica il risultato del primo turno delle elezioni? Lei ha ottenuto circa il 35%, con cinque punti di vantaggio sul suo avversario di centrosinistra Cardone. Si ritiene soddisfatto oppure sperava in qualcosa di più?

Innanzi tutto voglio ringraziare i 3.500 elettori che hanno espresso la loro preferenza nei miei confronti. Considerando che eravamo quattro candidati, tutti credibili, non posso giudicare negativamente il voto.

Certo sapevamo tutti nella squadra che mi ha sostenuto, che non sarebbe stato assolutamente facile riuscire a raggiungere il risultato al primo turno, anche per la frammentazione delle candidature. Però tutti questi discorsi oggi stanno a zero. Per il ballottaggio si riparte dall’inizio. È come se avessimo riavvolto il nastro, e si riiniziasse di nuovo, e bisogna conquistarsi voto su voto.

Al ballottaggio, per vincere, dovrà intercettare anche parte dell’elettorato che ha votato per i due candidati che sono stati esclusi. Quali sono gli argomenti con cui pensa di convincerli?

Gli stessi con cui ho iniziato la campagna elettorale ad agosto. Siamo una grande squadra, che ha individuato quali sono le priorità di Anguillara. Abbiamo obiettivi possibili, vogliamo risanare la città, che sta pagando lo scotto di aver avuto due amministrazioni che l’hanno abbandonata al proprio destino.

Crediamo che molti tra coloro che hanno votato Manciuria o Falconi al primo turno vogliano vedere un cambio di passo rispetto alle amministrazioni Pizzorno e Anselmo. Non possono certo averlo se votano chi, proprio dal partito che ha come segretario Pizzorno, è stato designato come candidato sindaco, senza aver avuto alcuna esperienza politica, e che tra i candidati vedono gente come Flenghi, che è stato assessore nella giunta Pizzorno, e che ha contribuito in maniera determinante alla perdita del turismo nella nostra città.

Comunque, le vorrei dire che prima di intercettare i voti dei candidati esclusi, bisogna convincere i propri elettori a tornare in cabina per confermare il voto del 20 settembre. Non dobbiamo perdere nessuno dei 3.500 elettori del primo turno.

Tra i candidati che la sostengono, il risultato maggiore è stato ottenuto da due donne, Catia de Carolis e Paola Fiorucci, con più di 400 voti ciascuna. Come giudica tale risultato, e che spinta possono darle per il secondo turno?

Mi permetta di ringraziare Catia e Paola. Sono due persone fantastiche. Due donne, ma anche due commercianti che conoscono bene la città e i cittadini. Sono le persone che hanno il polso della situazione, che vivono il territorio e che mettono il cuore nelle scelte che fanno. Assieme a loro voglio ringraziare tutte le donne della nostra coalizione, che hanno portato un risultato prezioso, e che stanno impegnandosi a fondo anche in questa seconda fase della campagna elettorale, credo che saranno determinanti per poter superare il mio avversario.

Quali sono i punti qualificanti del suo programma? In cosa pensa che lei, e più generalmente il centrodestra anguillarino, siate migliori dei vostri avversari?

Non è un solo punto. Noi abbiamo una visione d’insieme che il centrosinistra ha già dimostrato in passato di non avere. Basti vedere le condizioni in cui sono state abbandonate le periferie, su come hanno trattato il turismo e il commercio. Vorrei ricordarle quale fu il malcontento durante l’ultima amministrazione di centrosinistra, che vede riproporre alcuni degli assessori che hanno contribuito a quel poco onorevole risultato, più alcune controfigure che rispondono sempre agli stessi riferimenti politici di allora.

Noi vogliamo portare una visione nuova, con gente giovane, motivata, competente. Un rinnovamento di cui Anguillara, dopo anni di scelte insensate, ha veramente bisogno.

Per ultimo, non le voglio fare una domanda, ma lasciarle uno spazio per un appello al voto.

Il primo turno delle elezioni per decidere il futuro del comune di Anguillara ci ha consegnato un risultato chiaro e trasparente, la formazione di due ben distinti schieramenti: il Centro-Sinistra che con il Partito Democratico e con diversi dei sui candidati, rappresenta il passato, che hanno governato recentemente questo Paese, con risultati distruttivi per l’economia, il decoro e soprattutto per il turismo. Lì ritroviamo le stesse identiche facce; noi, il Centro-Destra che non solo promettiamo un immediato e radicale rinnovamento del modo di amministrare questa città, con persone nuove, che sappiano rappresentare tutti i cittadini e non solo una parte dell’elettorato, come sempre accaduto finora. Persone preparate che sanno come centrare tutti gli obiettivi per rilanciare ogni angolo del territorio, comprese le aree periferiche, che dimostrano una insoddisfazione latente e che ha letteralmente infastidito ogni cittadino.

Il mio appello è per l’invito a tutti gli elettori ad andare a votare per il ballottaggio. Chi voterà per il Centro-Destra avrà un sindaco con una collocazione politica chiarissima, un nuovo percorso, una affermazione dei valori di sobrietà, di legalità, di moderazione, di uguaglianza, di difesa delle persone più svantaggiate, come disabili e anziani, di rinnovamento, anche con l’aiuto delle nuove tecnologie, verso uno sviluppo e un progresso di Anguillara. Infine, voglio ringraziare anticipatamente tutti i cittadini che ci daranno la loro fiducia, non saranno delusi, perché oltre la ragione io ci metto il cuore, verso Anguillara, che ritengo uno dei comuni più belli al mondo.

Intervista di Simonetta D’Onofrio