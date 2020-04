Intervento palazzine Ater a Tivoli e Guidonia - Terzo Binario News

Assegnati i lavori per il recupero, la razionalizzazione e l’efficientamento energetico degli immobili Ater di via Lago delle Colonnelle nel Comune di Tivoli. L’intervento è stato finanziato dalla Regione con un contributo di 450.000 euro e prevede il rifacimento delle facciate con l’inserimento del “cappotto”, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per le parti comuni, il rifacimento della copertura con isolamento termico, un sistema di raccolta per il riutilizzo delle acque piovane e la sostituzione dell’illuminazione delle parti comuni con apparecchi a Led.

Il progetto per l’ammodernamento delle palazzine di edilizia popolare si inserisce in un ampio programma di interventi di riqualificazione dell’intero territorio dei comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio finanziati dalla Regione Lazio. Le opere di risanamento degli alloggi ERP prevedono il recupero, l’efficientamento energetico, l’adeguamento impiantistico interno ed esterno e il miglioramento del confort abitativo degli appartamenti. In particolare, il piano degli interventi avrà una durata di circa 4 mesi e partirà a settembre nel Comune di Tivoli con un investimento complessivo di 1.325.000 euro. Oltre agli immobili di via Lago delle Colonnelle, saranno interessati anche gli edifici di via dell’Aereonautica (importo di 470.000 euro), di via Archigene e via Pio IX (importo di 405.000 euro), mentre nel Comune di Guidonia Montecelio riguarderanno gli stabili di via Trento (importo di 315.000 euro).

Saranno conclusi, invece, entro il prossimo mese di maggio i lavori di recupero ed efficientamento energetico nelle palazzine di via Visentini a Guidonia per un importo totale di 675.000 euro, che si aggiungono agli interventi già terminati di manutenzione straordinaria degli altri edifici di via Archigene e via Campolimpido con un investimento complessivo di 1.537.000 euro.

“Proseguono le opere di ammodernamento e riqualificazione dei complessi Ater anche nei comuni della provincia di Roma: dopo gli interventi di sanificazione realizzati nei giorni scorsi per contrastare il contagio da Covid-19, nei prossimi mesi saranno avviati i lavori di recupero e di efficientamento energetico per ridurre i consumi e migliorare la qualità degli alloggi Erp a Tivoli e Guidonia”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

“Grazie ai finanziamenti dell’Amministrazione regionale stiamo realizzando un ampio programma di risanamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica anche a Tivoli e Guidonia con l’obiettivo di accrescere gli standard abitativi e rigenerare il tessuto urbano”, aggiunge Giuseppe Zaccariello, commissario straordinario dell’Ater Provincia di Roma.