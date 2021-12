Interventi sui giardini pubblici di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Giunta Tedesco ha dato il placet ad una serie di interventi di restyling di aree verdi dislocate sul territorio comunale.

“Un intervento che sarà possibile grazie alla progettualità messa in piedi dai nostri uffici, con risorse comunali”, spiega il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Manuel Magliani. “Gli interventi sono molteplici: il primo riguarda il riadattamento e la rifunzionalizzazione delle aree verdi e delle aiole, sia del centro cittadino che a ridosso dell’anfiteatro della Marina.

Da tempo riceviamo segnalazioni su aiole spoglie lungo i marciapiedi della città, così come sul degrado nell’area della Marina prossima al porticciolo.

Grazie all’installazione di impianti di irrigazione, opere di arredo, riassesto della pavimentazione e rimozione di rifiuti, detriti e piante secche, si potrà contribuire ad una complessiva riqualificazione delle aree centrali”.

“Non è però finita qui: fedeli a una visione complessiva della città, sono stati pianificati altri interventi in vari quartieri periferici, in particolare di manutenzione, ripristino e messa in sicurezza di parchi. È il caso di San Liborio, dove saranno rivisti gli accessi del parco di via dell’Orto di Santa Maria e la complessiva riqualificazione di recinzione e arredi del parco di via Nuova San Liborio. Opere in vista anche ai giardini “Giovanni Graziuso” (conosciuti come “campetti” di via Leopoli) e al Parco “Baden Powell” di Boccelle, con il rifacimento degli accessi, la pulizia generale dell’area e le manutenzioni di arredi, giochi e recinzioni. Manutenzioni avverranno infine anche su alcune aree verdi di viale Garibaldi”, conclude il Vicesindaco. Soddisfazione è stata espressa dal delegato al Demanio marittimo, il consigliere Mirko Mecozzi: “La riqualificazione di Marina e viale Garibaldi, rappresenta al meglio l’attenzione dell’Amministrazione Tedesco verso i temi del decoro. I lavori si programmano infatti per tempo, affinché si possano raccogliere i risultati nella bella stagione, per i residenti, per i visitatori e per tutte le attività commerciali, turistiche e ricettive”.