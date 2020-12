Interventi dell'Avab Bracciano su strada e monitoraggio del territorio - Terzo Binario News

“Dalla serata di ieri due squadre per di volontari dell’associazione di protezione civile Avab odv di Bracciano su richiesta della sala operativa regionale e del coordinamento Co. re. ir. si sono attivati sul territorio di Bracciano perché a seguito delle forti precipitazioni temporalesche e forte vento hanno svolto un’opera di pattugliamento del territorio e sono intervenuti su alcuni alberi caduti sulle strade.

Inoltre i volontari hanno provveduto a pulire la sede stradale in alcuni tratti dove la pioggia ha trascinato dei detriti e rifiuti. Onde evitare situazione di pericolo per gli automobilisti , inoltre hanno svolto presso la loro sede operativa un presidio perché in caso di richiesta erano pronti intervenire in pochi minuti.

Visto il perdurare delle condizioni atmosferiche avverse anche oggi i volontari dell’Avab odv di Bracciano rimarranno allertati e pronti a intervenire in caso di richieste che possono essere fatte chiamando la Sala operativa regionale della protezione civile al numero di 803 555 ..

Grazie a tutti gli operatori di protezione civile che danno cuore e professionalità in ogni criticità”.

Il presidente

Avab odv Bracciano

Enza Vergari