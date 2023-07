Interruzione sulla Fl5, da stasera i primi cambi di orari • Terzo Binario News

Domani parte il servizio vero e proprio di navettamento fra Ladispoli e Civitavecchia

Domani interruzione sulla Fl5, dove i treni non transiteranno fra Ladispoli e Civitavecchia per due interventi di Rfi programmati da tempo ovvero la sostituzione di un ponte al km 51, nei pressi di Marina di Cerveteri, e l’impermeabilizzazione di quello sul fosso Vaccina a Ladispoli.

Il traffico verrà sospeso fino a domenica compresa e, oltre alle navette sostitutive che faranno la spola fra le due stazioni, ci sono alcuni cambi di orario che inizieranno già stasera e proseguiranno fino a lunedì mattina.

I bus faranno capolinea a Ladispoli, con le coincidenze dei treni da e per Roma mentre a Civitavecchia si potrà cambiare e salire sui treni verso Montalto, Grosseto, Pisa e i servizi lunga percorrenza. E questi ultimi, ossia Frecciabianca e Intercity, subiranno deviazioni, limitazioni e cancellazioni per le quali bisogna far riferimento agli orari ufficiali di Trenitalia.

Le navette fra Civitavecchia e Ladispoli effettueranno le fermate intermedie nelle stesse stazioni in cui si sarebbero fermati i convogli, con un tempo previsto di un’ora, e corse dirette fra Ladispoli e Civitavecchia e viceversa con tempo di percorrenza stimato in 45 minuti.

Alcune navette sono prolungate, sia in direzione nord (verso Montalto e Grosseto), sia in direzione sud (verso Roma). I tempi di viaggio sono legati alle condizioni del traffico stradale.

Le piazze dove i bus navetta faranno capolinea: per Roma Termini in piazza dei Cinquecento, nei pressi della fermata della linea 50; Roma Tuscolana alla fermata Atac in via Monselice; a Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani, fronte stazione; a Roma Trastevere, piazza Flavio Biondo, fronte stazione; Roma San Pietro: fermata Atac Gregorio VII-Stazione San Pietro; a Roma Aurelia nei piazzali della stazione così come a Maccarese; a Torrimpietra-Palidoro, fermata Cotral su via Aurelia altezza stazione; a Ladispoli esterno stazione, via Amalfi (prevista istituzione del senso unico e altre modifiche alla circolazione stradale); a Marina di Cerveteri, fermata su via Campo di Mare, incrocio con via Eufronius; a Santa Severa fermata Cotral su via Aurelia, altezza via del Castello; a Santa Marinella, fermata Cotral su via Aurelia, altezza via Crispi; a Civitavecchia, parcheggio sud di viale della Vittoria, altezza binario 1 tronco.