Interruzione idrica sull'acquedotto del Mignone, niente acqua a San Liborio • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, a seguito del rinvenimento di un danno interessante la condotta dell’Acquedotto del Mignone, i suoi tecnici stanno intervenendo in urgenza per effettuarne la riparazione improcrastinabile.

Lo scenario è tale da prevedere una sensibile riduzione della portata addotta all’impianto Poggio Capriolo.

Per tale motivo potrebbero generarsi disagi alle utenze site nelle zone e vie di seguito elencate: via dell’Orto di Santa Maria, via Gian Battista Falda, via dei Rocchi, via San Liborio, via Nuova di San Liborio, via Onofrio Brancato, via Francesco Navone e limitrofe.

Il Gestore sta predisponendo tutte le misure necessarie per la risoluzione della problematica e per fronteggiare la criticità comunica. Nel frattempo ha predisposto un servizio sostitutivo a mezzo autobotte in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio, che resterà attivo sino al ritorno delle normali condizioni di esercizio previsto nella tarda serata odierna.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it