Interruzione elettrica a Ladispoli il 5 dicembre, ecco dove • Terzo Binario News

Dalle 8,30 alle 16,30 in via Palermo, via Venezia e viale Italia per lavori sugli impianti

Comparso un avviso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica a Ladispoli relativo al 5 dicembre.

Questo il testo dell’avviso.

“Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti. Martedì 05 dicembre 2023 dalle ore 08:30 alle ore 16:30 Comune di Ladispoli.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono: via Palermo 81, da 85 a 91, da 95 a 97, 101, da 105 a 107, 113, 117, 83a, 83b, 82. 86, da 92 a 98, 102, 98a, 102a, 88/90, sn.

Va Venezia 5, 9, 5a, 5/c, 7/a, 7d, 9a, 9/c, da 8 a 16, 16a, sn.

Viale Italia 13, da 17 a 19, 23″.