Interrogazione regionale per il Parco naturale regionale di Bracciano e Martignano • Terzo Binario News

A presentarla, la Consigliera Regionale Marta Bonafoni

“In queste ore, sollecitata dall’Associazione medici per l’ambiente, ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale affinché venga fatta luce su una coltura di noccioli che insiste sulle sponde del lago di Martignano, dunque nell’area del Parco naturale regionale di Bracciano e nella Zona di Protezione Speciale “Bracciano – Martignano”.



È noto come le colture intensive determinino una modificazione del paesaggio, con potenziali rischi di inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei terreni a causa del possibile utilizzo di pesticidi e fertilizzanti.



Lo sviluppo nella Tuscia e nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Roma Capitale di impianti di noccioleti impone un’attenzione particolare, visto quanto già accaduto in passato al lago di Bolsena. Alla luce di ciò, ho chiesto agli assessorati all’ambiente e all’agricoltura di dare riscontro al Consiglio regionale sul tipo di coltura e su eventuali analisi realizzate per escludere la presenza di inquinanti”.



Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni (PD), presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.