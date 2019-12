Internet e mobile: oggi si gioca soprattutto da smartphone, anche ai casinò - Terzo Binario News

Oggi sono tantissimi gli utenti che si collegano a Internet da mobile, svolgendo via smartphone varie operazioni, dallo shopping all’informazione digitale. Per non parlare poi del gioco, che rappresenta una parte importante delle nostre esperienze ludiche, e che trova proprio nei cellulari di ultima generazione uno degli sbocchi principali. Questa è una regola che può essere facilmente applicata anche al mondo del gioco d’azzardo e dei casinò, che oggi operano soprattutto in rete, e che vengono apprezzati anche nelle loro versioni mobile. Ecco perché in questo articolo scopriremo qualche dato interessante sul connubio fra casinò telematici e navigazione da smartphone.

L’industria del gambling e gli smartphone

Oggi le aziende che operano nel settore sono coscienti della grande importanza della navigazione da smartphone. Non è raro, infatti, trovare dei casinò online come leovegas.it che concentrano molte delle proprie attenzioni su questo elemento, in alcuni casi mettendo addirittura a disposizione una app per questo specifico scopo. Gli utenti possono dunque scaricare sui propri telefoni questi giochi e dedicarsi al gambling anche da mobile, accedendo alla piattaforma in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. È chiaro che questo rappresenta un vantaggio notevole, soprattutto per chi desidera giocare senza per questo doversi necessariamente collegare da computer. Oggi in tutto il mondo si gioca ai casinò da telefonino: già nel 2018 oltre il 40% degli appassionati di gambling aveva deciso di passare dal desktop al display del proprio smartphone, il che giustifica le politiche delle società di settore, che puntano sempre più spesso sul mobile.

Non solo smartphone: le tendenze del futuro

Se da un lato gli smartphone rappresentano l’oggi, quale sarà il domani del gioco d’azzardo? Gli esperti ci dicono che il futuro del gambling sarà a tinte virtuali, con i visori e i caschetti VR che entreranno in modo prepotente in questo comparto, e di conseguenza anche nelle abitudini degli utenti. Al momento in Italia non esistono casinò realmente virtuali, ma questo è un settore che si sta comunque sviluppando all’estero, in attesa di comprendere quale sarà la reazione del pubblico. Secondo un recente sondaggio di Juniper Research, gli appassionati intravedono un futuro per il gambling orientato verso questa direzione. Altri sondaggi, condotti comunque in terra straniera, ci dicono che oramai il 92% degli utenti sa cos’è la realtà virtuale. In altre parole, sembra uno sviluppo quasi naturale pure per la nicchia del gioco d’azzardo online, anche alla luce di un altro fatto: il gaming, nel complesso, fa un uso sempre più massiccio di queste tecnologie. Infine, occorre chiudere con un altro trend: in futuro anche i casinò digitali consentiranno l’uso dei bitcoin, cosa che in realtà accade già oggi, ma soltanto in alcuni casi isolati.