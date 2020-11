Un cane è precipitato in un pozzo artesiano di circa sei metri. L’episodio è avvenuto alle 15,30 di martedì 17 novembre all’interno della Riserva dell’Insugherata, in via Augusto Conti.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF. Il personale intervenuto ha permesso il recupero dell’anima, trovato in buone condizioni.