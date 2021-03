Instagram down dalle 18:30 - Terzo Binario News

Dalle 18:30 circa di oggi Instagram down è una delle ricerche più popolari sul web.

Il famoso social network non è più raggiungibile dagli utenti da circa mezz’ora. Nessuna spiegazione per Instagram Down è giunta dai canali ufficiali del social. Non si sa se si tratta al momento di un semplice problema tecnico o di un attacco hacker ha ha portato ad una interruzione del servizio del social.

Collegandosi al sito instagram.com su ottiniene il messaggio 5xx Server Error.

Ma non sarebbe solo Instagram ad essere down. Anche il servizio Whatsapp non è più utilizzabile all’incirca dalla stessa ora. E’ noto che Whatsapp ed Instagram fanno entrambi capo a Mark Zuckerberg, fatto che lascia presagire grossi problemi nella web farm del milionario statunitense.

Nessun problema sembra invece esserci per l’altro social network di Mark Zuckerberg: Facebook. Instagram è giù e Facebook up verrebbe da dire.