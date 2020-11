Insolera e il plogging: a Civitavecchia ha raccolto per sport 5 tonnellate di rifiuti - Terzo Binario News

Scarpe da ginnastica, cuffiette, guanti e buste. Un kit un po’ insolito per chi esce per andare a correre. L’ideale per chi è dedito a una pratica ancora sconosciuta che si chiama “plogging”. E a Civitavecchia c’è un cultore di questa disciplina: si chiama Paolo Insolera e la sua non è un’impresa competitiva ma una battaglia civica. Infatti raccoglie i rifiuti soprattutto sul lungomare e poi le getta via.

Più che uno spazzino, un missionario. «In fondo come civitavecchiesi non siamo neanche tanto zozzi – confessa subito Paolo – o meglio, il senso civico manca ma manca anche l’aiuto necessario. Per esempio, in tanti mangiano all’anfiteatro della Marina e sono spesso giovani e con i cestini colmi lasciano la spazzatura lì. Forse fanno ricalibrati i i tempi di raccolta».

Che cos’è il plogging nello specifico? Lo spiega il diretto interessato. «Uno sport divertente. Nasce in Svezia e nella raccolta dei rifiuti mentre si corre. È un insieme di esercizio fisico e pulizia dell’ambiente e il termine nasce dalla combinazione delle parole svedesi “plocka upp” ossia raccogliere e jogging. Io parto non corro ma passeggio, partendo da viale Baccelli. Mi porto cuffie e buste, cammino veloce per un paio d’ore allenando addominali gambe, c’è lo squat, si suda e si pratica tutto l’anno. È un’attività proficua e divertente allo stesso tempo».

Da due anni si cimenta nella pratica, due volte a settimana e purtroppo di rifiuti Paolo ne recupera tanti, troppi e di ogni genere: dalle cicche di sigarette alla plastica, bottiglie di vetro a profusione, bicchieri, piatti, persino scarpe. Poi la foto di rito, con le buste piene e i guanti. «A me fa piacere, non è frustrante – prosegue Insolera – anzi mi serve lo sporco perché devo toglierlo, sarebbe frustrante il contrario, non mi divertirei. Egoisticamente dico che lo faccio per me oltre che per la città. Piuttosto è un modo pure per socializzare». Un seguito vero e proprio non c’è, però qualche giovane sembra aver recepito il messaggio: «Andavo sull’isolotto del Pirgo prima che chiudesse, lì ho conosciuto i ragazzi. Poi li ho rivisti a Sant’Agostino. Qualcuno mi canzonava poi si è aperta la discussione fra loro, dimostrando attenzione alla problematica. Poi una volta qualcuno è sceso ad aiutarmi e nei giorni successivi cercavano di evitare di sporcare. Lo stesso, i più piccoli con i genitori». Due anni di attività e facendo un conto spicciolo, oltre cinque tonnellate di rifiuti raccolti: «La media è di quindici bottiglie e quattro buste per un peso fra i 20 e i 25kg. Esco due volte la settimana e sono circa 2,5 tonnellate all’anno. Nel totale siamo a 5 tonnellate in due anni. E pensare che ho pure dimenticato di pagare la Tari 2016!». Finale dedicato a un’accortezza: Unica controindicazione: «Mai praticare plogging senza guanti» la conclusione di Paolo Insolera.