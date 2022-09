Insieme per Cerveteri: "Abbiamo detto sì alle variazioni di bilancio, ecco perché" • Terzo Binario News

“Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo votato le variazioni di bilancio proposte dalla maggioranza, non nascondiamo che c’erano dei punti poco chiari che, purtroppo, non sono stati chiariti in aula, tuttavia con grande senso di responsabilità, seppur con delle perplessità, abbiamo deciso di votare favorevolmente perché molte variazioni sono state effettuate per sopperire alle richieste degli uffici, altre riguardavano contributi per la scuola e per il sociale ed altre ancora si sono rese necessarie per la copertura di spese vive.

Non crediamo a quanto raccontato in aula dalla maggioranza che la nuova amministrazione ha ereditato un bilancio in cui molti capitoli sono stati lasciati appositamente sguarniti per non influenzare le scelte di chi avesse vinto le elezioni perché, ad onor del vero, l’amministrazione Pascucci per 5 anni è andata avanti con continue variazioni di bilancio a causa di una totale assenza di programmazione, ma non possiamo ancora sapere come opererà la nuova amministrazione, quindi abbiamo ritenuto opportuno non votare contro queste variazioni, certo è che se si dovesse continuare così per il futuro non faremo sconti.

Siamo rimasti soddisfatti dai risultati ottenuti dal nostro gruppo che è riuscito a fare approvare le proprie proposte sulla realizzazione di un sistema di videosorveglianza efficiente su tutto il territorio e sulla attivazione della Consulta dello Sport.

È stata inoltre accolta la nostra proposta di istituire la Festa annuale dello Sport per premiare gli artisti locali che si siano distinti nelle varie discipline.

Spiace che altri consiglieri di opposizione,

approfittando di una pausa della seduta, guarda caso chiesta da loro, non siano poi rientrati in aula per la discussione delle nostre proposte… d’altronde non tutta l’opposizione è uguale!

AnnaLisa Belardinelli,

Luca Piergentili,

Gianluca Paolacci e Vilma Pavin – Gruppo INSIEME PER CERVETERI