Pd Allumiere: «Landi ha scaricato Sgriscia ritirandogli le deleghe» • Terzo Binario News

Questi consigli comunali ad Allumiere riservano sempre esilaranti sorprese. Noi come opposizione siamo sempre più preoccupati nel vedere la nostra Allumiere ostaggio di un gruppo di dilettanti allo sbaraglio.

Stando ai fatti, il Sindaco ha sollevato dalla carica assessorile il consigliere Alessio Sgriscia, che però rimane in maggioranza, formalizzando il gruppo Fratelli di Italia.

O forse no… Ancora non si è capito. La nostra consigliera Frezza, pur avendo chiesto spiegazioni sulla permanenza o meno di Sgriscia in maggioranza, ha avuto una risposta contraddittoria: il Sindaco ha risposto che Sgriscia è fuori dalla maggioranza, mentre lo stesso consigliere ha ribadito la sua permanenza nella stessa maggioranza.

Di certo concordiamo con il Consigliere Sgriscia quando sottolinea di essere l’unico a metterci politicamente la faccia. Maggioranza o opposizione? Ancora non abbiamo avuto risposta.

Di certo la democrazia è trattata a pesci in faccia, il primo degli eletti viene messo al bando, perché ha avuto il coraggio di palesare la sua appartenenza politica (semmai ce ne fosse stato bisogno) o perché consigliere libero di affermare la propria posizione politica, mentre altri nascondono tessere e posizioni? La lista civica è solo una facciata, una presa in giro, un elefante che si nasconde dietro a un albero! Lo sanno tutti, ma ormai la maschera è gettata del tutto. A questo punto, se questi consiglieri vogliono davvero dimostrare che la lista è veramente civica, dovrebbero certamente togliere il consigliere Sgriscia dalla maggioranza e il sindaco Landi dovrebbe quanto meno dimettersi dal CAL, dal momento che lì è in quota Forza Italia, come dichiarato a mezzo stampa su diversi quotidiani. Uno o è civico o è politico, non è che cambia in base a come si veste la mattina! Oppure questo discorso dell’alleanza civica vale solo per Sgriscia? Insomma a noi sembra solo un brutto pasticcio politico che dopo un anno e mezzo sta mostrando tutte le contraddizioni e i limiti evidenti. E, concludiamo, mentre la maggioranza è impegnata in questi giochetti, il paese è fermo, con un bilancio “prudente” (privo di investimenti in servizi) e ad oggi con diversi bandi di finanziamento non ottenuti o a cui non hanno partecipato. Insomma della grande “rivoluzione” sbandierata in campagna elettorale ancora non se ne vede neanche l’ombra, a parte i nastri di plastica sparsi ovunque.