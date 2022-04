Insetti e zanzare: il calendario delle disinfestazioni a Civitavecchia - Terzo Binario News

Con l’arrivo della bella stagione si ripresenta il problema fastidioso della proliferazione di insetti stagionali, in particolare la famigerata zanzara tigre. E bisogna correre ai ripari. Dal Servizio Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia informano la cittadinanza che il primo intervento di disinfestazione si svolgerà a partire dalle ore 23:00 di venerdì 29 aprile 2022 e fino alle ore 6:00 del mattino seguente.

La disinfestazione sarà ripetuta per due volte al mese per tutta la stagione estiva. Il programma prevede infatti i successivi interventi il 16 e il 30 maggio, il 13 e il 27 giugno, l’11 e il 27 luglio, l’8 e il 22 agosto, il 5 e il 19 settembre e, infine, il 3 ottobre.

Le date sono indicative e potranno essere suscettibili di variazioni in base alle condizioni climatiche avverse precisando che, in tal caso, il trattamento sarà rimandato ai giorni successivi dandone ulteriore avviso.

Alla cittadinanza è richiesto di seguire alcune semplici norme durante la disinfestazione: tenere porte e finestre chiuse; evitare di transitare nelle aree trattate per tutte il periodo delle operazioni; non lasciare alimenti, indumenti e bucato sui balconi; custodire all’interno gli animali domestici.

Quotidianamente, i consigli sono i seguenti: evitare acque stagnanti nei sottovasi di fioriere in cui possono svilupparsi larve di zanzare; evitare acque stagnanti nei sottovasi di fioriere al cimitero o aggiungerci pastiglie antilarvali a base di bacillus thuringiensis; evitare acque stagnanti in contenitori collocati in spazi pubblici o privati oppure coprirli con rete antizanzare.