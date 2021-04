Inseguito dai carabinieri entra a Piazza Bologna contromano, poi lo scontro frontale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ha imboccato piazza Ruggero di Sicilia contromano, poi l’inseguimento con i carabinieri e infine lo scontro frontale con una Opel Corsa in piazza Bologna. Questo quanto accaduto alle 18 di lunedì 12 aprile, con tanto di video apparso su Welcome to Favelas.

Ma cosa è accaduto? La pattuglia dei militari ha notato una Ford Fiesta che aveva imboccato contromano piazza Ruggero di Sicilia e ha intimato l’alt. Il capo-equipaggio si è avvicinato al veicolo che ha accennato a fermarsi ma poi è subito ripartito.

È nato così un inseguimento: l’auto è fuggita in direzione di via Lorenzo Il Magnifico e successivamente è sfrecciata contromano in piazza Bologna, dove è avvenuto lo scontro frontale con una Opel Corsa, condotta da una donna di 40 anni.

Il conducente della Ford Fiesta è scappato dall’abitacolo: un carabiniere lo ha rincorso e lo ha raggiunto, ma il fuggitivo è riuscito a sfilarsi il giacchetto agguantato dal militare e così ha fatto perdere momentaneamente le sue tracce.

All’interno dell’automobile, su cui sono in corso gli accertamenti del caso, è stata trovata una borsa – risultata rubata la mattina stessa in zona Eur – con degli effetti personali e documenti appartenenti una donna. Il furto, secondo quanto appreso, è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Frame video Welcome to Favelas