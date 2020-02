Inseguimento da film: speronate auto della Polizia, arrestata donna

di Claudio Bellumori

Un inseguimento da film iniziato a Colle Verde e terminato in via del Casale di San Basilio. Una donna è stata arrestata per resistenza, violenza, lesioni e danneggiamento: al momento è piantonata in ospedale. Il tutto è avvenuto alle 20,42 di martedì 4 febbraio.

A bordo della Renault Twingo la donna, una paziente con problemi psichiatrici. I familiari avevano avvertite le forze dell’ordine del suo allontanamento: sono pertanto iniziate le ricerche.

Le Volanti sono riuscite a intercettare la vettura. È cominciato così un lungo inseguimento, con speronamento delle Volanti: alla fine, comunque, poliziotti sono riusciti a bloccare la donna. Quattro gli agenti refertati.