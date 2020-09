Inseguimento da film: fuga in scooter, poi lo schianto contro gazzella dei carabinieri e auto in sosta - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Inseguimento da film a Roma. Protagonisti un 51enne romano e un 40enne napoletano. I due, in sella a uno scooter, alla vista dei carabinieri sono fuggiti, prendendo vie contromano e ‘bruciando’ diversi semafori rossi, fino a quando si sono schiantati – lateralmente – sia contro un veicolo dei carabinieri sia di rimbalzo su una Audi Q5 in sosta. La coppia è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I militari dell’Arma hanno visto i due in piazza Santa Maria Maggiore: notando un atteggiamento sospetto, hanno proceduto per un controllo. Allora, è stato dato gas al motoveicolo: i fuggitivi hanno prima imboccato Lungotevere Ripa e infine Ponte Sublicio.

Qui, come detto, è avvenuto l’impatto. Il 51enne è stato subito bloccato, il 40enne ha provato a scappare a piedi ma è stato raggiunto dopo poco: entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio.

Lo scooter, senza assicurazione, è stato sequestrato.