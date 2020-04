Inseguimento da film e lo sparo: fugge all'alt poi viaggia contromano sulla Pontina - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Cinquantasette anni, romano, disoccupato e noto alle forze dell’ordine: nella serata di martedì 14 aprile è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, a bordo di una Opel Astra, ha dato vita a un inseguimento da film. A Pomezia, in via Catullo, non si è fermato all’alt dei militari: questo accadeva alle 21.

Dopodiché ha imboccato contromano la rampa di accesso della Pontina ed è giunto in via Napoli, ad Ardea. Il 57enne, a quel punto, si è inchinato verso il cruscotto: temendo che potesse prendere un’arma, un carabiniere ha sparato un colpo di pistola a scopo intimidatorio.

L’uomo è stato poi condotto nel carcere di Velletri: le accuse sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale.